Суд Франции дал русским фанатам тюремные сроки за драку на Евро-2016

Во время столкновений фанатов на чемпионате Европы 2016 года англичанин Эндрю Бэйч получил увечья и стал инвалидом. Французский суд обвинил в этом двух русских фанатов – Михаила Ивкина и Павла Косова.

Бэйч ни разу не присутствовал на слушаниях. В тот день, когда произошла драка с русскими фанатами, он был пьян, упал, после чего и получил черепно-мозговую травму. Французская прокуратура считает, что действия Ивкина и Косова привели к этому случаю.

Оба были задержаны в Мюнхене в феврале-2018 – по запросу властей. Больше двух лет они провели в изоляторе Марселя. Адвокаты фанатов предоставляли видеозапись с места драки, на которой видно, что они не трогали Бэйча. Они настаивали, что их подзащитные не трогали Бэйча: что те присутствовали на месте происшествия, но не били английского фаната.

Суд над Ивкиным и Косовым начался 7 декабря. Французская прокуратура требовала для Ивкина пять лет тюрьмы, для Косова – 14-15.

14 декабря состоялся суд присяжных. Ивкину дали срок на три года, Косову – на десять лет.

Журналист Василий Конов пишет, что Ивкин в ближайшее время уже выйдет из тюрьмы и вернется в Россию.