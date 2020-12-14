Рубин
РПЛ
Футбол
Мицуки Сайто
Поделиться:
Комментарии:
0
#Рубин #РПЛ #Футбол #Мицуки Сайто

«Рубин» арендовал игрока японской молодежки. Недавно он забил с центра поля

14 декабря, 14:20

«Рубин» подписал Мицуки Сайто. Это 21-летний полузащитник японского «Сенан Бельмаре». В высшей лиге у Сайто 75 матчей и четыре гола. Он играет за молодежку Японии.

Контракт с «Рубином» – это аренда на полтора года с возможностью выкупа.

Еще Сайто месяц назад забивал такой гол – с центра поля перекинул вратаря.

Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Рубин
#РПЛ
#Футбол
#Мицуки Сайто