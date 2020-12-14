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Мицуки Сайто
«Рубин» арендовал игрока японской молодежки. Недавно он забил с центра поля
14 декабря, 14:20
«Рубин» подписал Мицуки Сайто. Это 21-летний полузащитник японского «Сенан Бельмаре». В высшей лиге у Сайто 75 матчей и четыре гола. Он играет за молодежку Японии.
Контракт с «Рубином» – это аренда на полтора года с возможностью выкупа.
Еще Сайто месяц назад забивал такой гол – с центра поля перекинул вратаря.
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