«Рубин» арендовал игрока японской молодежки. Недавно он забил с центра поля

«Рубин» подписал Мицуки Сайто. Это 21-летний полузащитник японского «Сенан Бельмаре». В высшей лиге у Сайто 75 матчей и четыре гола. Он играет за молодежку Японии.

Контракт с «Рубином» – это аренда на полтора года с возможностью выкупа.

Еще Сайто месяц назад забивал такой гол – с центра поля перекинул вратаря.