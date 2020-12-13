«Краснодар» забил «Локомотиву» пять голов. У Берга – дубль

Теперь «Краснодар» занимает восьмое место и отстает от «Локомотива» на одно очко. «Локомотив» имеет отрицательную разницу мячей – 19:22.

В 17-м туре «Краснодар» тоже победил со счетом 5:0. Тогда клуб обыграл «Ротор». «Локомотив» в этом сезоне пропускал пять голов от «Динамо».

Городов отбил 18 пенальти за карьеру. Один из них – в игре с «Локомотивом»