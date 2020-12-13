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#Краснодар #РПЛ #Футбол #Локомотив

«Краснодар» забил «Локомотиву» пять голов. У Берга – дубль

13 декабря, 18:29

«Краснодар» разгромил «Локомотив» со счетом 5:0 в 18-м туре РПЛ. Маркус Берг забил два гола. До этого его последний гол в РПЛ был 8 ноября, когда Берг реализовал пенальти в игре с «Зенитом».

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Классон 5
Кабелла 11
Берг 75
Сулейманов 80
Берг 84
5:0
Матч завершен
Локомотив
Москва

Теперь «Краснодар» занимает восьмое место и отстает от «Локомотива» на одно очко. «Локомотив» имеет отрицательную разницу мячей – 19:22.

В 17-м туре «Краснодар» тоже победил со счетом 5:0. Тогда клуб обыграл «Ротор». «Локомотив» в этом сезоне пропускал пять голов от «Динамо».

Городов отбил 18 пенальти за карьеру. Один из них – в игре с «Локомотивом»

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