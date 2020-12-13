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«Краснодар» забил «Локомотиву» пять голов. У Берга – дубль
13 декабря, 18:29
«Краснодар» разгромил «Локомотив» со счетом 5:0 в 18-м туре РПЛ. Маркус Берг забил два гола. До этого его последний гол в РПЛ был 8 ноября, когда Берг реализовал пенальти в игре с «Зенитом».
Теперь «Краснодар» занимает восьмое место и отстает от «Локомотива» на одно очко. «Локомотив» имеет отрицательную разницу мячей – 19:22.
В 17-м туре «Краснодар» тоже победил со счетом 5:0. Тогда клуб обыграл «Ротор». «Локомотив» в этом сезоне пропускал пять голов от «Динамо».
Городов отбил 18 пенальти за карьеру. Один из них – в игре с «Локомотивом»
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