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#Вест Хэм #Футбол #АПЛ #Лидс

«Вест Хэм» набрал 20 очков в 12 турах с начала сезона АПЛ. Это лучший старт клуба с сезона-2015/16

12 декабря, 10:31

Статистика «Вест Хэма» в этом сезоне АПЛ:

  • Четыре поражения.
  • Две ничьи.
  • Шесть побед.

После победы над «Лидсом» (2:1) «Вест Хэм» набрал 20 очков, что позволило ему показать лучший старт сезона за пять лет. Сейчас он на пятом месте в таблице АПЛ (правда, «Вест Хэм» может опуститься в таблице уже сегодня).

Для сравнения. К этому моменту (к 12 декабря) в прошлом сезоне «Вест Хэм» занимал в таблице лишь 16 место.

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