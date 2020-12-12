«Вест Хэм» набрал 20 очков в 12 турах с начала сезона АПЛ. Это лучший старт клуба с сезона-2015/16

Статистика «Вест Хэма» в этом сезоне АПЛ:

Четыре поражения.

Две ничьи.

Шесть побед.

После победы над «Лидсом» (2:1) «Вест Хэм» набрал 20 очков, что позволило ему показать лучший старт сезона за пять лет. Сейчас он на пятом месте в таблице АПЛ (правда, «Вест Хэм» может опуститься в таблице уже сегодня).