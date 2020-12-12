Вест Хэм
АПЛ
Футбол
Лидс
«Вест Хэм» набрал 20 очков в 12 турах с начала сезона АПЛ. Это лучший старт клуба с сезона-2015/16
12 декабря, 10:31
Статистика «Вест Хэма» в этом сезоне АПЛ:
- Четыре поражения.
- Две ничьи.
- Шесть побед.
После победы над «Лидсом» (2:1) «Вест Хэм» набрал 20 очков, что позволило ему показать лучший старт сезона за пять лет. Сейчас он на пятом месте в таблице АПЛ (правда, «Вест Хэм» может опуститься в таблице уже сегодня).
Для сравнения. К этому моменту (к 12 декабря) в прошлом сезоне «Вест Хэм» занимал в таблице лишь 16 место.
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