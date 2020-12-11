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ЦСКА продлил безвыигрышную серию до шести матчей
11 декабря, 01:27
В последний раз ЦСКА выигрывал матч 8 ноября – в РПЛ обыграл «Ростов». Далее -шестиматчевая серия без побед:
❌ Ничья с «Сочи» (0:0).
❌ Ничья с «Фейеноордом» (0:0).
🤝 Поражение от «Рубина» (0:1).
🤝 Поражение от «Вольфсберга» (0:1).
🤝 Ничья с «Химками» (2:2).
❌ Поражение от «Динамо» З (1:3).
Промежуточные итоги этого шестиматчевого безобразия:
- Опустился на третье место в таблице РПЛ.
- Закрепился на четвертом месте в своей группе в Лиге Европы. Безвыигрышная серия в турнире – шесть встреч. Это первый русский клуб, который ни разу не победил в группе ЛЕ.
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