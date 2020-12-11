ЦСКА продлил безвыигрышную серию до шести матчей

В последний раз ЦСКА выигрывал матч 8 ноября – в РПЛ обыграл «Ростов». Далее -шестиматчевая серия без побед:

❌ Ничья с «Сочи» (0:0).

❌ Ничья с «Фейеноордом» (0:0).

🤝 Поражение от «Рубина» (0:1).

🤝 Поражение от «Вольфсберга» (0:1).

🤝 Ничья с «Химками» (2:2).

❌ Поражение от «Динамо» З (1:3).

Промежуточные итоги этого шестиматчевого безобразия: