Все клубы, попавшие в плей-офф Лиги Европы

Завершился групповой этап Лиги Европы. В плей-офф турнира попали:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Арсенал», «Лестер», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» (занял третье место в группе ЛЧ).

🇩🇪 «Байер», «Хоффенхайм».

🇮🇹 «Рома», «Наполи», «Милан».

🇪🇸 «Гранада», «Реал Сосьедад», «Вильярреал».

🇫🇷 «Лилль».

🇷🇺 «Краснодар» (занял третье место в группе ЛЧ).

🇳🇱 «ПСВ», «Аякс» (занял третье место в группе ЛЧ).

🇺🇦 «Шахтер» (занял третье место в группе ЛЧ), «Динамо» К (занял третье место в группе ЛЧ).

🇧🇪 «Антверпен», «Брюгге» (занял третье место в группе ЛЧ).

🇵🇹 «Бенфика», «Брага».

🇭🇷 «Динамо» З.

🇬🇷 «Олимпиакос» (занял третье место в группе ЛЧ).

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 «Рейнджерс».

🇨🇿 «Славия».

🇷🇸 «Црвена Звезда».

🇨🇭 «Янг Бойз».

🇦🇹 «Вольфсберг», «Зальцбург» (занял третье место в группе ЛЧ).

🇳🇴 «Мольде».

🇮🇱 «Маккаби» Т-А.