Все клубы, попавшие в плей-офф Лиги Европы
Завершился групповой этап Лиги Европы. В плей-офф турнира попали:
🏴 «Арсенал», «Лестер», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» (занял третье место в группе ЛЧ).
🇩🇪 «Байер», «Хоффенхайм».
🇮🇹 «Рома», «Наполи», «Милан».
🇪🇸 «Гранада», «Реал Сосьедад», «Вильярреал».
🇫🇷 «Лилль».
🇷🇺 «Краснодар» (занял третье место в группе ЛЧ).
🇳🇱 «ПСВ», «Аякс» (занял третье место в группе ЛЧ).
🇺🇦 «Шахтер» (занял третье место в группе ЛЧ), «Динамо» К (занял третье место в группе ЛЧ).
🇧🇪 «Антверпен», «Брюгге» (занял третье место в группе ЛЧ).
🇵🇹 «Бенфика», «Брага».
🇭🇷 «Динамо» З.
🇬🇷 «Олимпиакос» (занял третье место в группе ЛЧ).
🏴 «Рейнджерс».
🇨🇿 «Славия».
🇷🇸 «Црвена Звезда».
🇨🇭 «Янг Бойз».
🇦🇹 «Вольфсберг», «Зальцбург» (занял третье место в группе ЛЧ).
🇳🇴 «Мольде».
🇮🇱 «Маккаби» Т-А.