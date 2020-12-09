Лига чемпионов
Футбол
Истанбул Башакшехир
ПСЖ
Судьи и игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед возобновлением матча
09 декабря, 21:15
Матч «ПСЖ» и «Истанбула» в Лиге чемпионов продолжился с 14-й минуты.
Перед его началом новая бригада арбитров во главе с голландцем Маккели вместе с игроками присела на колено. Это акция против расизма.
Днем ранее матч был прерван из-за конфликта помощника тренера «Истанбула» Пьера Вебо с четвертым арбитром Себастьяном Колческу. Тот назвал его «черный парень». Команды посчитали это расизмом, ушли с поля и отказались от продолжения матча.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые