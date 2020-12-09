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#Лига чемпионов #Футбол #ПСЖ #Истанбул Башакшехир

Судьи и игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед возобновлением матча

09 декабря, 21:15

Матч «ПСЖ» и «Истанбула» в Лиге чемпионов продолжился с 14-й минуты.

Перед его началом новая бригада арбитров во главе с голландцем Маккели вместе с игроками присела на колено. Это акция против расизма.

Днем ранее матч был прерван из-за конфликта помощника тренера «Истанбула» Пьера Вебо с четвертым арбитром Себастьяном Колческу. Тот назвал его «черный парень». Команды посчитали это расизмом, ушли с поля и отказались от продолжения матча.

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