Лига чемпионов
Футбол
Килиан Мбаппе
Истанбул Башакшехир
ПСЖ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Футбол #ПСЖ #Килиан Мбаппе #Истанбул Башакшехир

«Мы с тобой», – Мбаппе обратился к пострадавшему от расизма ассистенту «Истанбула»

09 декабря, 01:47

Матч «ПСЖ» и «Истанбула» в Лиге чемпионов был прерван на 13-й минуте.

Ассистент главного тренера «Истанбула» Пьер Вебо услышал в свой адрес расистские слова от резервного арбитра. Команды покинули поле и не вернулись на него. Матч был отменен.

Килиан Мбаппе написал в твиттере: «Скажи нет расизму. Вебо, мы с тобой».

Матч будет доигран 9 декабря с новой бригадой арбитров. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Скандалище в ЛЧ. «Истанбул» и «ПСЖ» остановили матч из-за расизма. Судья назвал помощника тренера «черный парень»
💔 Грусть «МЮ»: лидировал в группе, но за два тура скатился в Лигу Европы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Футбол
#ПСЖ
#Килиан Мбаппе
#Истанбул Башакшехир