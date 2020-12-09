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Килиан Мбаппе
Истанбул Башакшехир
ПСЖ
«Мы с тобой», – Мбаппе обратился к пострадавшему от расизма ассистенту «Истанбула»
09 декабря, 01:47
Матч «ПСЖ» и «Истанбула» в Лиге чемпионов был прерван на 13-й минуте.
Ассистент главного тренера «Истанбула» Пьер Вебо услышал в свой адрес расистские слова от резервного арбитра. Команды покинули поле и не вернулись на него. Матч был отменен.
Килиан Мбаппе написал в твиттере: «Скажи нет расизму. Вебо, мы с тобой».
Матч будет доигран 9 декабря с новой бригадой арбитров.
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