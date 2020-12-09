«Мы с тобой», – Мбаппе обратился к пострадавшему от расизма ассистенту «Истанбула»

Матч «ПСЖ» и «Истанбула» в Лиге чемпионов был прерван на 13-й минуте.

Ассистент главного тренера «Истанбула» Пьер Вебо услышал в свой адрес расистские слова от резервного арбитра. Команды покинули поле и не вернулись на него. Матч был отменен.

Килиан Мбаппе написал в твиттере: «Скажи нет расизму. Вебо, мы с тобой».