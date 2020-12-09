«ПСЖ» и «Истанбул» сыграют 9 декабря. Матч возобновится с 13-й минуты с новыми арбитрами

Журналист RMCsport Мохамед Бухафси сообщил решение УЕФА об отмененном матче «ПСЖ» – «Истанбул».

Он не будет продолжен 8 декабря.

Он состоится 9 декабря (начало – в 20:55 по Москве).

Будет возобновлен с 13-й минуты.

На матче будут работать другие судьи. Изначально его обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.

«ПСЖ» не играл матч, но вышел из группы ЛЧ после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лейпцига».

Матч с «Истанбулом» теперь имеет значение только в плане расположения мест в группе. При победе «ПСЖ» станет первым, при любом другом исходе финиширует вторым.