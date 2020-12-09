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«ПСЖ» и «Истанбул» сыграют 9 декабря. Матч возобновится с 13-й минуты с новыми арбитрами
09 декабря, 01:24
Журналист RMCsport Мохамед Бухафси сообщил решение УЕФА об отмененном матче «ПСЖ» – «Истанбул».
- Он не будет продолжен 8 декабря.
- Он состоится 9 декабря (начало – в 20:55 по Москве).
- Будет возобновлен с 13-й минуты.
- На матче будут работать другие судьи. Изначально его обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.
«ПСЖ» не играл матч, но вышел из группы ЛЧ после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лейпцига».
Матч с «Истанбулом» теперь имеет значение только в плане расположения мест в группе. При победе «ПСЖ» станет первым, при любом другом исходе финиширует вторым.
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