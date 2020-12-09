Лига чемпионов
Футбол
Истанбул Башакшехир
ПСЖ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Футбол #ПСЖ #Истанбул Башакшехир

«ПСЖ» и «Истанбул» сыграют 9 декабря. Матч возобновится с 13-й минуты с новыми арбитрами

09 декабря, 01:24

Журналист RMCsport Мохамед Бухафси сообщил решение УЕФА об отмененном матче «ПСЖ» – «Истанбул».

  • Он не будет продолжен 8 декабря.
  • Он состоится 9 декабря (начало – в 20:55 по Москве).
  • Будет возобновлен с 13-й минуты.
  • На матче будут работать другие судьи. Изначально его обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.

«ПСЖ» не играл матч, но вышел из группы ЛЧ после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лейпцига».

Матч с «Истанбулом» теперь имеет значение только в плане расположения мест в группе. При победе «ПСЖ» станет первым, при любом другом исходе финиширует вторым.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Скандалище в ЛЧ. «Истанбул» и «ПСЖ» остановили матч из-за расизма. Судья назвал помощника тренера «черный парень»
💔 Грусть «МЮ»: лидировал в группе, но за два тура скатился в Лигу Европы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Футбол
#ПСЖ
#Истанбул Башакшехир