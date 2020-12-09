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Матч «ПСЖ» и «Истанбула» отложен и не состоится в срок
09 декабря, 01:18
«ПСЖ» и «Истанбул» не сыграют в срок матч заключительного тура Лиги чемпионов.
Игра была прервана в первом тайме из-за расистского поведения резервного судьи в адрес темнокожего ассистента главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо.
Попытки возобновить матч ни к чему не привели. Решение о его проведении будет принято позже.
- «ПСЖ» не играл, но вышел из группы ЛЧ после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лейпцига».
- Матч с «Истанбулом» теперь имеет значение только в плане расположения мест в группе. При победе «ПСЖ» станет первым, при любом другом исходе финиширует вторым.
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