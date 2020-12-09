Матч «ПСЖ» и «Истанбула» отложен и не состоится в срок

«ПСЖ» и «Истанбул» не сыграют в срок матч заключительного тура Лиги чемпионов.

Игра была прервана в первом тайме из-за расистского поведения резервного судьи в адрес темнокожего ассистента главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо.

Попытки возобновить матч ни к чему не привели. Решение о его проведении будет принято позже.