Умер тренер Алехандро Сабелья. Он выводил Аргентину в финал ЧМ-2014

Сабелья скончался из-за проблем с сердцем на фоне заражения внутрибольничной инфекцией. 26 ноября он попал в больницу, 5 декабря его состояние ухудшилось, через три дня тренера не стало.

Сабелье было 66 лет.

При нем сборная Аргентины впервые с 1990 года выходила в финал чемпионата мира – произошло это в 2014-м. Также он выигрывал чемпионат Аргентины и Кубок Либертадорес, возглавляя «Эстудиантес».