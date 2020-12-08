Алехандро Сабелья
Футбол
Аргентина
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#Алехандро Сабелья #Футбол #Аргентина

Умер тренер Алехандро Сабелья. Он выводил Аргентину в финал ЧМ-2014

08 декабря, 23:41

Сабелья скончался из-за проблем с сердцем на фоне заражения внутрибольничной инфекцией. 26 ноября он попал в больницу, 5 декабря его состояние ухудшилось, через три дня тренера не стало.

Сабелье было 66 лет.

При нем сборная Аргентины впервые с 1990 года выходила в финал чемпионата мира – произошло это в 2014-м. Также он выигрывал чемпионат Аргентины и Кубок Либертадорес, возглавляя «Эстудиантес».

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