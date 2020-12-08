Игроки «Истанбула» ушли с поля в матче с «ПСЖ». Предположительно из-за расизма судьи

Матч последнего тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом» – под угрозой срыва.

В начале игра судья удалил со скамейки запасных турецкого клуба ассистента гостей Пьера Вебо.

После обсуждений с судейской бригадой игроки и тренеры «Истанбула» ушли в раздевалку. За ними последовали представители «ПСЖ». Причина – расистское высказывание резервного судьи в адрес Вебо. Изначально была информация, что удален и оскорблен был Демба Ба.

Пока неизвестно, будет ли игра продолжена.