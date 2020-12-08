ФНЛ
Футбол
ФНЛ показала новый логотип. Из-за коронавируса представление откладывалось с весны
08 декабря, 14:00
Так выглядит новый логотип ФНЛ:
- Логотип подготовила студия Quberten.
- Футболист играет головой – такая составляющая добавлена для индивидуализации логотипа.
- Цветовая мимикрия показывает умение адаптироваться к ситуации.
- Представление планировалось еще весной, но отложилось из-за коронавируса.
5 декабря завершился 26-й тур ФНЛ. Сейчас команды ушли на зимнюю паузу. Следующий тур запланирован на конец февраля.
«Нижний Новгород» набрал 58 очков и лидирует в лиге. Иван Сергеев из «Крыльев Советов» – лучший бомбардир. У него 22 гола.
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