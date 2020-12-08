ФНЛ показала новый логотип. Из-за коронавируса представление откладывалось с весны

5 декабря завершился 26-й тур ФНЛ. Сейчас команды ушли на зимнюю паузу. Следующий тур запланирован на конец февраля.

«Нижний Новгород» набрал 58 очков и лидирует в лиге. Иван Сергеев из «Крыльев Советов» – лучший бомбардир. У него 22 гола.