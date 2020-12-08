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ФНЛ показала новый логотип. Из-за коронавируса представление откладывалось с весны

08 декабря, 14:00

Так выглядит новый логотип ФНЛ:

Факты об этом:

  • Логотип подготовила студия Quberten.
  • Футболист играет головой – такая составляющая добавлена для индивидуализации логотипа.
  • Цветовая мимикрия показывает умение адаптироваться к ситуации.
  • Представление планировалось еще весной, но отложилось из-за коронавируса.

Официальный сайт ФНЛ

5 декабря завершился 26-й тур ФНЛ. Сейчас команды ушли на зимнюю паузу. Следующий тур запланирован на конец февраля.

«Нижний Новгород» набрал 58 очков и лидирует в лиге. Иван Сергеев из «Крыльев Советов» – лучший бомбардир. У него 22 гола.

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