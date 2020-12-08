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«Лацио» сыграл вничью с «Брюгге» и вышел из группы ЛЧ впервые с 2000 года
08 декабря, 22:46
«Лацио» принимал «Брюгге» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Хозяевам требовалось не проиграть, чтобы выйти в 1/8 финала, гостям нужна была только победа.
«Лацио» дважды вел в счете, а «Брюгге» оба раза забивал ответные мячи. Гости из-за удаления Соболя с 39-й минуты играли вдесятером.
- В параллельном матче «Зенит» принимал дортмундскую «Боруссию» и проиграл 1:2.
- По итогам шести туров таблица приняла такой вид: «Боруссия» – 13, «Лацио» – 10, «Брюгге» – 8, «Зенит» – 1.
- Последний раз «Лацио» выходил из группы Лиги чемпионов в 2000 году – тогда еще было два групповых этапа. С тех пор «Лацио» до этого сезона трижды играл в группах ЛЧ, но неизменно финишировал четвертым.
- Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 14 декабря.
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