«Лацио» сыграл вничью с «Брюгге» и вышел из группы ЛЧ впервые с 2000 года

«Лацио» принимал «Брюгге» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Хозяевам требовалось не проиграть, чтобы выйти в 1/8 финала, гостям нужна была только победа.

«Лацио» дважды вел в счете, а «Брюгге» оба раза забивал ответные мячи. Гости из-за удаления Соболя с 39-й минуты играли вдесятером.