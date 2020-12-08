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«Зенит» проиграл «Боруссии» и финишировал в группе с одним очком
08 декабря, 22:45
«Зенит» встречался в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» и проиграл 1:2.
Забив в первом тайме, «Зенит» дважды пропустил после перерыва всего за 10 минут.
- В параллельном матче «Лацио» и «Брюгге» играли за выход из группы. 2:2 – дальше идет «Лацио».
- Расклад по очкам по итогам группового этапа: «Боруссия» – 13, «Лацио» – 10, «Брюгге» – 8, «Зенит» – 1.
- «Боруссия» и «Лацио» сыграют в плей-офф ЛЧ, «Брюгге» – в ЛЕ.
- «Зенит» второй сезон подряд занял последнее место в группе.
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