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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Боруссия Д

«Зенит» проиграл «Боруссии» и финишировал в группе с одним очком

08 декабря, 22:45

«Зенит» встречался в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» и проиграл 1:2. 

Забив в первом тайме, «Зенит» дважды пропустил после перерыва всего за 10 минут.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дриусси 16
1:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Пищек 68
Витсель 78
  • В параллельном матче «Лацио» и «Брюгге» играли за выход из группы. 2:2 – дальше идет «Лацио».
  • Расклад по очкам по итогам группового этапа: «Боруссия» – 13, «Лацио» – 10, «Брюгге» – 8, «Зенит» – 1.
  • «Боруссия» и «Лацио» сыграют в плей-офф ЛЧ, «Брюгге» – в ЛЕ.
  • «Зенит» второй сезон подряд занял последнее место в группе.
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