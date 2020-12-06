Ливень сорвал матч «Удинезе» и «Аталанты»

«Удинезе» и «Аталанта» планировали матч в десятом туре итальянской Серии А. Из-за ливня игра откладывалась два раза. Теперь она перенесена окончательно. Новой даты проведения пока нет.

«Аталанта» набрала 14 очков за девять матчей. Она идет на девятом месте. «Удинезе» имеет на четыре очка меньше.

Алексей Миранчук болеет коронавирусом, поэтому не попал в заявку на эту игру.