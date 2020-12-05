Четыре матча 17-го тура РПЛ – 21 гол. Это на семь больше, чем за весь прошлый тур

17-й тур РПЛ начался с четырех матчей:

В 16-м туре был только один матч, где команды забили пять голов. Тогда «Ростов» разгромил «Динамо» (4:1). Еще в одной игре было четыре мяча. Общая результативность за восемь матчей 16-го тура – 14 голов.