РПЛ
Футбол
Четыре матча 17-го тура РПЛ – 21 гол. Это на семь больше, чем за весь прошлый тур
05 декабря, 21:04
17-й тур РПЛ начался с четырех матчей:
- «Локомотив» – «Рубин» – 3:1
- «Спартак» – «Тамбов» – 5:1
- «Зенит» – «Урал» – 5:1
- «Краснодар» – «Ротор» – 5:0
В 16-м туре был только один матч, где команды забили пять голов. Тогда «Ростов» разгромил «Динамо» (4:1). Еще в одной игре было четыре мяча. Общая результативность за восемь матчей 16-го тура – 14 голов.
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