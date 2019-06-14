«Торонто» впервые в истории выиграл НБА. Кавай снова стал MVP финальной серии
«Торонто» в шестом матче обыграл «Голден Стэйт» 114:110. Счет в серии стал 4-2, и титул отправился в Канаду.
Просто несколько цифр.
• Это первый титул для «Торонто». Клуб был создан в 1995 году, но ни разу до этого сезона не добирался до финала.
• Более того, к лету 2013-го на счету «Торонто» была всего лишь одна выигранная серия плей-офф. Это за 18 лет существования.
• НБА впервые в истории выиграла команда не из США.
• За последние десять лет счета в финальных сериях очень разные. Победа 4-0 была однажды, по три раза чемпионы обыграли своих соперников со счетами 4-1, 4-2 и 4-3.
• MVP турнира – лидер «Торонто» Кавай Леонард. Он во второй раз в карьере выиграл этот приз, и это третий случай, когда баскетболист берет MVP с двумя разными командами (Абдул-Джаббар, Джеймс).
• В шестом матче Кавай набрал 22 очка и оформил 6 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.
• «Голден Стэйт» за последние пять сезонов регулярно выходил в финал и выиграл три серии.
• У «Голден Стэйт» в этом матче была очередная потеря. Защитник Клэй Томпсон не смог доиграть третью четверть из-за травмы колена. Ранее «Уорриорз» потеряли из-за разрыва ахилла Кевина Дюрэнта.