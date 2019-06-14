«Торонто» впервые в истории выиграл НБА. Кавай снова стал MVP финальной серии

«Торонто» в шестом матче обыграл «Голден Стэйт» 114:110. Счет в серии стал 4-2, и титул отправился в Канаду.

Просто несколько цифр.

• Это первый титул для «Торонто» . Клуб был создан в 1995 году, но ни разу до этого сезона не добирался до финала.

• Более того, к лету 2013-го на счету «Торонто» была всего лишь одна выигранная серия плей-офф . Это за 18 лет существования.

• НБА впервые в истории выиграла команда не из США .

• За последние десять лет счета в финальных сериях очень разные. Победа 4-0 была однажды, по три раза чемпионы обыграли своих соперников со счетами 4-1, 4-2 и 4-3.