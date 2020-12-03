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#ЦСКА #Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Локомотив #Лига Европы #Краснодар #ЦСКА

По итогам пяти туров из еврокубков вылетели два русских клуба из четырех

03 декабря, 22:49

ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» в пятом туре Лиги Европы и лишился шансов на весеннюю часть турнира. После пяти туров мимо евровесны пролетела ровно половина от русских участников.

Статистика по Лиге чемпионов:

«Зенит» точно не выходит в весеннюю часть еврокубков.

«Краснодар» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

«Локомотив» – еще есть шансы попасть в решающую стадию Лиги Европы.

Статистика по Лиге Европы:

ЦСКА точно не вышел в плей-офф.

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