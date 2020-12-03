По итогам пяти туров из еврокубков вылетели два русских клуба из четырех

ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» в пятом туре Лиги Европы и лишился шансов на весеннюю часть турнира. После пяти туров мимо евровесны пролетела ровно половина от русских участников.

Статистика по Лиге чемпионов:

❌ «Зенит» точно не выходит в весеннюю часть еврокубков.

✅ «Краснодар» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

❓ «Локомотив» – еще есть шансы попасть в решающую стадию Лиги Европы.

Статистика по Лиге Европы:

❌ ЦСКА точно не вышел в плей-офф.