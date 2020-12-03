ЦСКА
Лига чемпионов
Лига Европы
Футбол
Краснодар
Зенит
Локомотив
По итогам пяти туров из еврокубков вылетели два русских клуба из четырех
03 декабря, 22:49
ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» в пятом туре Лиги Европы и лишился шансов на весеннюю часть турнира. После пяти туров мимо евровесны пролетела ровно половина от русских участников.
Статистика по Лиге чемпионов:
❌ «Зенит» точно не выходит в весеннюю часть еврокубков.
✅ «Краснодар» сыграет в плей-офф Лиги Европы.
❓ «Локомотив» – еще есть шансы попасть в решающую стадию Лиги Европы.
Статистика по Лиге Европы:
❌ ЦСКА точно не вышел в плей-офф.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые