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#ЦСКА #Футбол #Лига Европы #Вольфсберг

ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» в пятом туре Лиге Европы

03 декабря, 22:43

В пятом туре Лиги Европы ЦСКА принимал на своем поле «Вольфсберг». Итог матча – поражение ЦСКА со счетом 0:1. Так ЦСКА продлил безвыигрышную серию в этом сезоне ЛЕ до пяти матчей.

Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:1
Матч завершен
Вольфсберг
Вольфсберг
Визингер 22
  • После этого матча ЦСКА полностью лишился шансов на весеннюю часть еврокубков. 
  • Он не выходит в плей-офф Лиги Европы/Лиги чемпионов в четвертый раз за последние пять лет.
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