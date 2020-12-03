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Вольфсберг
ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» в пятом туре Лиге Европы
03 декабря, 22:43
В пятом туре Лиги Европы ЦСКА принимал на своем поле «Вольфсберг». Итог матча – поражение ЦСКА со счетом 0:1. Так ЦСКА продлил безвыигрышную серию в этом сезоне ЛЕ до пяти матчей.
- После этого матча ЦСКА полностью лишился шансов на весеннюю часть еврокубков.
- Он не выходит в плей-офф Лиги Европы/Лиги чемпионов в четвертый раз за последние пять лет.
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