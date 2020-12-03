ЦСКА не выходит в плей-офф еврокубков в четвертый раз за пять лет

ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» (0:1) и лишился шансов на еврокубковую весну в Лиге Европы. С клубом такое четвертый раз за последние пять сезонов.

Статистика ЦСКА в еврокубковых турнирах за последние пять лет:

❌ Сезон-2016/17, Лига чемпионов. Занял последнее место в группе с «Монако», «Байером» и «Тоттенхэмом».

✅ Сезон-2017/18, Лига чемпионов-Лига Европы. Занял третье место в группе ЛЧ с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед» и «Базелем» и вышел в плей-офф Лиги Европы. Там добрался до четвертьфинала, где проиграл «Арсеналу».

❌ Сезон-2018/19, Лига чемпионов. Занял последнее место в группе с «Реалом», «Ромой» и «Викторией».

❌ Сезон-2019/20, Лига Европы. Занял последнее место в группе с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем».

❌ Сезон-2020/21, Лига Европы. Пролетел мимо еврокубковой весны.