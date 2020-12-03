Из-за Брексита клубы АПЛ больше не подпишут иностранных футболистов до 18 лет

Sky Sports пишет об изменениях в правилах АПЛ, которые возникнут после выхода Великобритании из Евросоюза с 1 января 2021 года (Брексит). По данным медиа, одно из них затронет право подписывать футболистов до 18 лет.

Если до Брексита у клубов АПЛ была такая возможность, то с нового года не будет. У клубов Премьер-лиги будет право лишь на три трансфера игроков до 21 года.