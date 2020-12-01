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#Лига чемпионов #Футбол #Локомотив #Зальцбург

«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и опустился на последнее место в группе

01 декабря, 22:48

«Локомотив» провел матч пятого тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга» и проиграл со счетом 1:3.

Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 79
1:3
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Бериша 28
Бериша 41
Адейеми 81

После игры положение в группе А следующее: у «Баварии» 12 очков, у «Атлетико» – 5, у «Зальцбурга» – 4, у «Локо» – 3. «Бавария» и «Атлетико» сыграют вечером в Мадриде.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов

Заключительный матч группового раунда «Локомотив» проведет против «Баварии» в гостях.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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