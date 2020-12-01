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«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и опустился на последнее место в группе
01 декабря, 22:48
«Локомотив» провел матч пятого тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга» и проиграл со счетом 1:3.
После игры положение в группе А следующее: у «Баварии» 12 очков, у «Атлетико» – 5, у «Зальцбурга» – 4, у «Локо» – 3. «Бавария» и «Атлетико» сыграют вечером в Мадриде.
Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов
Заключительный матч группового раунда «Локомотив» проведет против «Баварии» в гостях.
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