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«Локомотив» победил лишь раз в последних девяти матчах
вчера, 22:15
Статистика последних девяти матчей «Локомотива»:
🤝 Ничья с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов (2:2).
❌ Поражение от «Ротора» в РПЛ (1:2).
❌ Поражение от «Баварии» (1:2).
❌ Поражение от «Сочи» (1:2).
🤝 Ничья с «Атлетико» (1:1).
❌ Поражение от «Динамо» (1:5).
✅ Победа над «Арсеналом» (1:0).
🤝 Ничья с «Атлетико» (0:0).
🤝 Ничья с «Ахматом» (0:0).
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