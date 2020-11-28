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#Локомотив #Футбол #Лига чемпионов #РПЛ

«Локомотив» победил лишь раз в последних девяти матчах

вчера, 22:15

Статистика последних девяти матчей «Локомотива»:

🤝 Ничья с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов (2:2).

❌ Поражение от «Ротора» в РПЛ (1:2).

❌ Поражение от «Баварии» (1:2).

❌ Поражение от «Сочи» (1:2).

🤝 Ничья с «Атлетико» (1:1).

❌ Поражение от «Динамо» (1:5).

✅ Победа над «Арсеналом» (1:0).

🤝 Ничья с «Атлетико» (0:0).

🤝 Ничья с «Ахматом» (0:0).

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