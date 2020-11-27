«Динамо» Загреб – единственный из 80 клубов на групповом этапе ЛЧ и ЛЕ без пропущенных голов после 4 туров

Только загребское «Динамо» из Лиги Европы за четыре матча не пропустило ни одного мяча.

Результаты:

Есть несколько команд по одному пропущенному голу:

В Лиге чемпионов больше всех пропустил «Зальцбург» – 14 мячей. В Лиге Европы – «Селтик» и «Лудогорец» (по 13).

Количество пропущенных голов у русских клубов: