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«Динамо» Загреб – единственный из 80 клубов на групповом этапе ЛЧ и ЛЕ без пропущенных голов после 4 туров
43 минуты назад
Только загребское «Динамо» из Лиги Европы за четыре матча не пропустило ни одного мяча.
Результаты:
- «Фейеноорд» (д) – 0:0.
- ЦСКА (г) – 0:0.
- «Вольфсберг» (д) – 1:0.
- «Вольфсберг» (г) – 3:0.
Есть несколько команд по одному пропущенному голу:
- Лига чемпионов: «Манчестер Сити» и «Челси».
- Лига Европы: «Рома», «Реал Сосьедад» и «Хоффенхайм».
В Лиге чемпионов больше всех пропустил «Зальцбург» – 14 мячей. В Лиге Европы – «Селтик» и «Лудогорец» (по 13).
Количество пропущенных голов у русских клубов:
- «Краснодар» – 10
- «Зенит» – 8
- «Локомотив» – 5
- ЦСКА – 4
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