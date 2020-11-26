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Футбол
Николай Йоргенсен
ЦСКА
Фейеноорд
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#Лига Европы #Футбол #ЦСКА #Фейеноорд #Николай Йоргенсен

ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» и остался на последнем месте в группе

вчера, 22:45

ЦСКА и «Фейеноорд» сыграли вничью со счетом 0:0. Из-за этого результата ЦСКА остался на последнем месте в группе Лиги Европы.

Турнирная таблица

Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам

ЦСКА весь второй тайм играл в большинстве. На 50-й минуте красную карточку получил Николай Йоргенсен. Он проводил всего второй матч в сезоне Лиги Европы.

В прошлой игре «Фейеноорд» обыграл ЦСКА со счетом 3:1. ЦСКА имеет три очка. У команды остаются матчи с «Вольфсбергером» и загребским «Динамо».

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