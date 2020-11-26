Лига Европы
Футбол
Николай Йоргенсен
ЦСКА
Фейеноорд
ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» и остался на последнем месте в группе
вчера, 22:45
ЦСКА и «Фейеноорд» сыграли вничью со счетом 0:0. Из-за этого результата ЦСКА остался на последнем месте в группе Лиги Европы.
ЦСКА весь второй тайм играл в большинстве. На 50-й минуте красную карточку получил Николай Йоргенсен. Он проводил всего второй матч в сезоне Лиги Европы.
В прошлой игре «Фейеноорд» обыграл ЦСКА со счетом 3:1. ЦСКА имеет три очка. У команды остаются матчи с «Вольфсбергером» и загребским «Динамо».
Русские клубы ни разу не победили за четыре тура группового этапа еврокубков
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