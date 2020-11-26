ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» и остался на последнем месте в группе

ЦСКА весь второй тайм играл в большинстве. На 50-й минуте красную карточку получил Николай Йоргенсен. Он проводил всего второй матч в сезоне Лиги Европы.

В прошлой игре «Фейеноорд» обыграл ЦСКА со счетом 3:1. ЦСКА имеет три очка. У команды остаются матчи с «Вольфсбергером» и загребским «Динамо».

Русские клубы ни разу не победили за четыре тура группового этапа еврокубков