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#Лига Европы #Футбол #Лига чемпионов #Зенит #ЦСКА #Краснодар #Локомотив

Русские клубы ни разу не победили за четыре тура группового этапа еврокубков

вчера, 22:52

Показатели клубов из России в этом сезоне еврокубков:

«Локомотив» еще сохраняет шансы на второе место в группе Лиги чемпионов. ЦСКА идет последним в Лиге Европы, но тоже еще может выйти в еврокубковую весну.

«Зенит» и «Краснодар» поборются только за третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. Оно даст возможность сыграть весной в Лиге Европы.

ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» и остался на последнем месте в группе 

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