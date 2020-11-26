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Русские клубы ни разу не победили за четыре тура группового этапа еврокубков
вчера, 22:52
Показатели клубов из России в этом сезоне еврокубков:
- «Краснодар»: ничья и три поражения.
- «Зенит»: ничья и три поражения.
- «Локомотив»: три ничьи и поражение.
- ЦСКА: три ничьи и поражение.
«Локомотив» еще сохраняет шансы на второе место в группе Лиги чемпионов. ЦСКА идет последним в Лиге Европы, но тоже еще может выйти в еврокубковую весну.
«Зенит» и «Краснодар» поборются только за третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. Оно даст возможность сыграть весной в Лиге Европы.
ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» и остался на последнем месте в группе
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