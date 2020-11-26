Русские клубы ни разу не победили за четыре тура группового этапа еврокубков

Показатели клубов из России в этом сезоне еврокубков:

«Краснодар» : ничья и три поражения.

: ничья и три поражения. «Зенит» : ничья и три поражения.

: ничья и три поражения. «Локомотив» : три ничьи и поражение.

: три ничьи и поражение. ЦСКА: три ничьи и поражение.

«Локомотив» еще сохраняет шансы на второе место в группе Лиги чемпионов. ЦСКА идет последним в Лиге Европы, но тоже еще может выйти в еврокубковую весну.

«Зенит» и «Краснодар» поборются только за третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. Оно даст возможность сыграть весной в Лиге Европы.

ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» и остался на последнем месте в группе