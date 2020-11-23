РПЛ
Футбол
10 игроков РПЛ сыграли все матчи первого круга без замен. Среди них – четыре спартаковца
23 ноября, 20:06
В РПЛ-2020/21 завершился первый круг.
Всего 18 игроков выходили на поле во всех матчах. Десять из них – провели все игры полностью. Половина из этой десятки – вратари:
- Максименко, Айртон, Крал и Зобнин – из «Спартака».
- Кержаков – из «Зенита».
- Акинфеев – из ЦСКА.
- Мурило – из «Локомотива».
- Беленов – из «Уфы».
- Кулаков – из «Урала».
- Лантратов – из «Химок».
Еще восемь игроков провели все матчи не полностью – Сантос, Ловрен и Караваев («Зенит»), Обляков (ЦСКА), Скопинцев («Динамо»), Мевля («Сочи»), Ларссон («Спартак»), Данилкин («Химки).
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