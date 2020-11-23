10 игроков РПЛ сыграли все матчи первого круга без замен. Среди них – четыре спартаковца

В РПЛ-2020/21 завершился первый круг.

Всего 18 игроков выходили на поле во всех матчах. Десять из них – провели все игры полностью. Половина из этой десятки – вратари:

Максименко, Айртон, Крал и Зобнин – из «Спартака».

Кержаков – из «Зенита».

Акинфеев – из ЦСКА.

Мурило – из «Локомотива».

Беленов – из «Уфы».

Кулаков – из «Урала».

Лантратов – из «Химок».

Еще восемь игроков провели все матчи не полностью – Сантос, Ловрен и Караваев («Зенит»), Обляков (ЦСКА), Скопинцев («Динамо»), Мевля («Сочи»), Ларссон («Спартак»), Данилкин («Химки).