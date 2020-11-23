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В РПЛ завершился первый круг. Лидер – ЦСКА, «Локо» и «Краснодар» – в середине, «Ротор» и «Уфа» – на вылет

29 минут назад

«Химки» выиграли 2:1 у «Уфы» в последнем матче 15-тура РПЛ. Вместе с этой игрой завершился первый круг чемпионата.

  • ЦСКА меньше всех пропустил и выиграл больше матчей, он – первый.
  • «Зенит» идет вторым, больше всех забив.
  • Призеры прошлого сезона заняли место в середине. Первую восьмерку замкнул «Локомотив», вторую – возглавил «Краснодар».
  • Десятым идет «Рубин» в первом полноценном сезоне Леонида Слуцкого.
  • «Уфа» проиграла десять матчей из 15 и занимает последнее место. От зоны стыков она отстает на пять очков.

Следующий 16-й тур пройдет 28-29 ноября.

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