РПЛ
Футбол
В РПЛ завершился первый круг. Лидер – ЦСКА, «Локо» и «Краснодар» – в середине, «Ротор» и «Уфа» – на вылет
23 ноября, 19:22
- ЦСКА меньше всех пропустил и выиграл больше матчей, он – первый.
- «Зенит» идет вторым, больше всех забив.
- Призеры прошлого сезона заняли место в середине. Первую восьмерку замкнул «Локомотив», вторую – возглавил «Краснодар».
- Десятым идет «Рубин» в первом полноценном сезоне Леонида Слуцкого.
- «Уфа» проиграла десять матчей из 15 и занимает последнее место. От зоны стыков она отстает на пять очков.
Следующий 16-й тур пройдет 28-29 ноября.
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