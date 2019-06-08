Федор Кудряшов
Россия
Видели гол, который забил Кудряшов? Он – лишь четвертый в его карьере
08 июня 2019, 19:53
Федору Кудряшову 32 года, но за всю карьеру до сегодняшнего дня он забивал только трижды.
- Гол за братский «Сибиряк» в 2004-м.
- Гол за «Ростов» в 2016-м.
- Гол за «Истанбул» в дебютном матче 2019-м.
Теперь у Кудряшова есть гол и за сборную России. 2019 год выдался для него особенно удачным: дебют в Турции, два гола, серебряные медали чемпионата.
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