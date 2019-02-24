Попов вывел «Ростов» в полуфинал Кубка России. За клуб дебютировали пять новичков

«Ростов» и «Краснодар» сыграли ответный кубковый матч. Валерий Карпин перед игрой раздавал билеты и катался на автобусе, а потом поставил в состав сразу нескольких новичков.

Еременко, Чернов, Глебов, Новосельцев и Попов дебютировали за «Ростов» в официальном матче. Попов вышел на замену на 82-й минуте, а уже на 88-й забил победный мяч.

Перешедший из «Ростова» в «Краснодар» Дмитрий Скопинцев остался в запасе.

По сумме двух встреч «Ростов» победил со счетом 3:2 и прошел дальше.