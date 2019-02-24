Кубок России
Дмитрий Скопинцев
Ивелин Попов
Роман Еременко
Евгений Чернов
Данил Глебов
Иван Новосельцев
Ростов
Краснодар
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#Кубок России #Краснодар #Ростов #Дмитрий Скопинцев #Данил Глебов #Евгений Чернов #Роман Еременко #Ивелин Попов #Иван Новосельцев

Попов вывел «Ростов» в полуфинал Кубка России. За клуб дебютировали пять новичков

24 февраля 2019, 20:51

«Ростов» и «Краснодар» сыграли ответный кубковый матч. Валерий Карпин перед игрой раздавал билеты и катался на автобусе, а потом поставил в состав сразу нескольких новичков.

Еременко, Чернов, Глебов, Новосельцев и Попов дебютировали за «Ростов» в официальном матче. Попов вышел на замену на 82-й минуте, а уже на 88-й забил победный мяч.  

Перешедший из «Ростова» в «Краснодар» Дмитрий Скопинцев остался в запасе. 

По сумме двух встреч «Ростов» победил со счетом 3:2 и прошел дальше.  


 

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