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Попов вывел «Ростов» в полуфинал Кубка России. За клуб дебютировали пять новичков
24 февраля 2019, 20:51
«Ростов» и «Краснодар» сыграли ответный кубковый матч. Валерий Карпин перед игрой раздавал билеты и катался на автобусе, а потом поставил в состав сразу нескольких новичков.
Еременко, Чернов, Глебов, Новосельцев и Попов дебютировали за «Ростов» в официальном матче. Попов вышел на замену на 82-й минуте, а уже на 88-й забил победный мяч.
Перешедший из «Ростова» в «Краснодар» Дмитрий Скопинцев остался в запасе.
По сумме двух встреч «Ростов» победил со счетом 3:2 и прошел дальше.
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