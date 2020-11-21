Харрелл перейдет в «Лейкерс» из «Клипперс»

Монтрез Харрелл подпишет двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на 19 миллионов долларов. Об этом пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Он ссылается на информацию от агента Рича Пола.

Харреллу 26 лет. Он играл за «Лос-Анджелес Клипперс» последние три сезона в НБА. До этого выступал за «Хьюстон». В последнем сезоне за «Клипперс» Харрелл набирал в среднем 18,6 очка за игру.

На подписание Харрелла уже отреагировал Леброн Джеймс. Решение Харрелла не понравилось его партнерам. Патрик Беверли даже написал об этом в твиттере.