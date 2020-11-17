Альваро Мората
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У Мораты 9 очков по «гол+пас» в 10 матчах сезона. Голевое действие каждые 83 минуты
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В этом сезоне Альваро Мората сыграл 10 матчей во всех турнирах: восемь – за «Юве», два – за сборную Испании. В них он набрал девять очков по системе «гол+пас»:
- Три голевые.
- Шесть голов.
Статистика подсказывает, что для одного голевого действия ему нужно всего 83 минуты. Это лучший показатель среди команд из Серии А.
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