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Турция
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Сборная России не побеждает пять матчей подряд
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Последний раз Россия побеждала в сентябре, когда в гостях в матче Лиги наций обыграла Венгрию (3:2). После этого провела пять матчей, два из которых – товарищеские. Не выиграла ни одного:
❌ Поражение от Швеции – 1:2.
⚪️ Ничья с Турцией – 1:1.
⚪️ Ничья с Венгрией – 0:0.
⚪️ Ничья с Молдавией – 0:0.
❌ Поражение от Турции – 2:3.
Так закончился последний матч:
Сборная России продолжает лидировать в группе, но может упустить первое место, если Венгрия победит Сербию.
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