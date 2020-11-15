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Сборная России не побеждает пять матчей подряд

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Последний раз Россия побеждала в сентябре, когда в гостях в матче Лиги наций обыграла Венгрию (3:2). После этого провела пять матчей, два из которых – товарищеские. Не выиграла ни одного:

❌ Поражение от Швеции – 1:2.

⚪️ Ничья с Турцией – 1:1.

⚪️ Ничья с Венгрией – 0:0.

⚪️ Ничья с Молдавией – 0:0.

❌ Поражение от Турции – 2:3.

Так закончился последний матч:

Сборная России продолжает лидировать в группе, но может упустить первое место, если Венгрия победит Сербию.

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