Сборная России не побеждает пять матчей подряд

Последний раз Россия побеждала в сентябре, когда в гостях в матче Лиги наций обыграла Венгрию (3:2). После этого провела пять матчей, два из которых – товарищеские. Не выиграла ни одного:

❌ Поражение от Швеции – 1:2.

⚪️ Ничья с Турцией – 1:1.

⚪️ Ничья с Венгрией – 0:0.

⚪️ Ничья с Молдавией – 0:0.

❌ Поражение от Турции – 2:3.

Так закончился последний матч: