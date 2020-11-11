Вилена заболел коронавирусом и не сыграет за сборную

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена сдал положительный тест на коронавирус. У него нет симптомов, он изолировался.

Вилена не сыграет за сборную Голландии против Испании (товарищеский матч), Боснии (Лига наций) и Польши (Лига наций).

Вилена вышел на замену в матче с «Зенитом» 8 ноября, а до этого появлялся только 28 октября (с «Челси»), пропустив матчи с «Севильей» и «Ахматом».