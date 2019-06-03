Сборная России забила шесть голов «Чертаново». Отличился даже дебютант Мирзов

Контрольный матч в Новогорске против клуба ФНЛ «Чертаново» завершился крупной победой сборной России со счетом 6:0 . При счете 1:0 удар с пенальти форварда «Чертаново» Владислава Сарвели отразил Гилерме.

• В матче сборная России задействовала сразу 27 человек

• В стартовом составе вышли: Гилерме – Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов – Газинский, Оздоев – Ант.Миранчук, Головин, Ал.Миранчук – Дзюба . Большинство из них доиграло тайм до конца. Кого заменили раньше: Газинский (травма плеча), Гилерме и братья Миранчуки.

• В матче приняли участие футболисты, которые еще никогда не играли за сборную в официальных матчах: Беляев, Чернов, Бакаев, Баринов, Мирзов и Обляков .

• Остальные десять игроков, которые также выходили на поле: Лунев, Шунин, Сорокин, Петров, Нойштедтер, Ахметов, Зобнин, Ионов, Чалов и Смолов.

• Три мяча сборная России забила до перерыва (Дзюба, Ант.Миранчук, Головин), три – после (Смолов, Чалов, Мирзов).