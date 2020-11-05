Полное расписание матчей сборной России на первом этапе Евротура

Кубок Карьяла – первый этап хоккейного Евротура.

Когда играет сборная России:

5 ноября 2020. Россия – Финляндия, 19:30

7 ноября 2020. Швеция – Россия, 14:30

8 ноября 2020. Чехия – Россия, 14:30

На турнире выступит молодежная сборная России. Так она подготовится к хоккейному МЧМ. Швеция, Чехия и Финляндия привезли взрослые сборные.