Лионель Месси
Примера
Барселона
Севилья
Месси опять сделал хет-трик, а нам не надоело про это говорить
23 февраля 2019, 20:25
«Барселона» выиграла у «Севильи» 4:2 в гостях, хотя по ходу матча дважды вела. Все (снова) решил капитан Лео Месси: в конце он собрался, забил два сам и отдал голевую под Суареса.
Какой-какой там по счету хет-трик у Месси? Пятидесятый в карьере! Кстати, четыре из них он отгрузил «Севильи».
Это его третий хет-трик в сезоне во всех турнирах и первый в 2019-м. Сейчас в Примере у Месси 23 игры и 25 голов.
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