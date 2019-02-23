Месси опять сделал хет-трик, а нам не надоело про это говорить

«Барселона» выиграла у «Севильи» 4:2 в гостях, хотя по ходу матча дважды вела. Все (снова) решил капитан Лео Месси: в конце он собрался, забил два сам и отдал голевую под Суареса.

Какой-какой там по счету хет-трик у Месси? Пятидесятый в карьере! Кстати, четыре из них он отгрузил «Севильи».

Это его третий хет-трик в сезоне во всех турнирах и первый в 2019-м. Сейчас в Примере у Месси 23 игры и 25 голов.