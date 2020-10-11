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#Россия #Футбол #Лига наций #Сербия #Турция #Венгрия
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Где смотреть матч Россия – Турция

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В третьем туре Лиги наций Россия примет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» сборную Турции. Встреча начнется в 21:45 по мск.

Где можно посмотреть эту игру:

  • «Первый канал». Начало трансляции в 21:45 по мск.
  • Телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется в 21:35 по мск.

На данный момент Россия возглавляет третью группу в Лиге В. После матчей с Сербией (3:1) и Венгрией (3:2) у нее шесть очков.

Турция идет на третьей строчке с одним баллом. Два матча турков:

  • Поражение от Венгрии (0:1).
  • Ничья с сербами (0:0).
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