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Германия впервые выиграла в матче Лиги наций – одна победа за 25 месяцев

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Германия обыграла Украину в матче Лиги наций. Такой была эта встреча:

Эта первая победа сборной Германии в Лиге наций – она не выигрывала в этом турнире 25 месяцев. Тем не менее немцы продолжили 13-месячную серию без поражений, который после игры с Украиной включает себя девять матчей (5 побед и 9 ничьих).

Украина же, проиграв у себя дома Германии, прервала 10-матчевую домашнюю беспроигрышную серию.

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