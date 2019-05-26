«Валенсия» взяла кубок Испании. Вокруг их победы – куча интересных историй

«Валенсия» проводит чумовой сезон

Смотрите сами: до 16-го тура клуб ни разу не поднимался в верхнюю десятку чемпионата Испании. Что было дальше:

20 тур: 9 место

26 тур: 7 место

32 тур: 6 место

38 тур: 4 место

Провалив первую часть чемпионата, «Валенсия» не только попала в ЛЧ, но и взяла трофей. Кстати, команда не побеждала в значимых турнирах 11 лет: в 2008 году она тоже выиграла кубок Испании.