Гляньте, как жарко проходит финал Кубка Сербии. Эффекты – прямо кино

Вчера в финале Кубка Сербии «Партизан» обыграл «Црвену Звезду». 1:0 – единственный мяч на 14 минуте забил Боян Остойич. Больше ничего знаменательного в матче не произошло.

Но это как раз то дерби, где происходящее на поле привлекает внимание не так сильно, как шоу, которое устраивают на трибунах.