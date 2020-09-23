Нелсон Семеду
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«Вулверхэмптон» приобрел десятого португальца в команду 🇵🇹 Это Нелсон Семеду из «Барселоны»
23 сентября, 13:11
«Вулверхэмптон» объявил о приобретении Семеду.
- Контракт до лета 2023 года с опцией продления до 2025-го.
- По данным Transfermarkt, «Вулверхэмптон» заплатил «Барселоне» 30 миллионов евро.
- «Барса» покупала его у «Бенфики» летом 2017-го за 35,7 млн.
Это десятый португалец в команде. Плюс и тренер португальский – Нуну Санту:
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