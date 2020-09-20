Джордан Ларссон
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#Джордан Ларссон #РПЛ #Футбол #Спартак

Ларссон поучаствовал в шести голах за сезон. Все в разных играх – везде «Спартак» взял очки

20 сентября, 19:48

Джордан Ларссон забил один из голов «Спартака» в матче с «Рубином» (2:0). Вот его полная статистика по всему сезону:

Николай Живоглядов, Гол.ру

Ларссон перешел в «Спартак» летом 2019 года. Тогда «Норрчепинг» получил за него 4 миллиона евро.

В сезоне-2020/21 «Спартак» пока делит первое место с «Зенитом». За восемь матчей клуб набрал 17 очков.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Каким мы знаем Ларссона
Ларссон – мощное оружие Тедеско в Кубке. Дубль «Ростову», победный – ЦСКА (с ассистом вратаря!)
Приход Тедеско взбодрил Ларссона. Таким эффективным в России он еще не был
На футболке Ларссона в «Спартаке» будет имя Джордан и номер 23
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