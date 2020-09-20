Джордан Ларссон
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Ларссон поучаствовал в шести голах за сезон. Все в разных играх – везде «Спартак» взял очки
20 сентября, 19:48
Джордан Ларссон забил один из голов «Спартака» в матче с «Рубином» (2:0). Вот его полная статистика по всему сезону:
Ларссон перешел в «Спартак» летом 2019 года. Тогда «Норрчепинг» получил за него 4 миллиона евро.
В сезоне-2020/21 «Спартак» пока делит первое место с «Зенитом». За восемь матчей клуб набрал 17 очков.
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