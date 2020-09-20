Ларссон поучаствовал в шести голах за сезон. Все в разных играх – везде «Спартак» взял очки

Ларссон перешел в «Спартак» летом 2019 года. Тогда «Норрчепинг» получил за него 4 миллиона евро.

В сезоне-2020/21 «Спартак» пока делит первое место с «Зенитом». За восемь матчей клуб набрал 17 очков.