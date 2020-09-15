ЦСКА выбрал третью форму на конкурсе работ от фанатов

Семенов получит графический планшет, комплект формы ЦСКА собственного дизайна и другую атрибутику ЦСКА и два пригласительных на любой домашний матч ЦСКА в этом сезоне. Остальные финалисты получат по графическому планшету, билеты на один домашний матч ЦСКА в этом сезоне и клубные сувениры.