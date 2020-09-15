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ЦСКА выбрал третью форму на конкурсе работ от фанатов

15 сентября, 11:44

В августе ЦСКА запустил конкурс для фанатов по разработке третьего комплекта клубной формы. Клуб (игроки) и технический спонсор Joma отобрали пятерку финалистов, а победителем стал Иван Семенов. Он предложил фиолетовый вариант с узором и силуэтом башни домашнего стадиона ЦСКА «ВЭБ Арена».

Вариант формы:

Семенов получит графический планшет, комплект формы ЦСКА собственного дизайна и другую атрибутику ЦСКА и два пригласительных на любой домашний матч ЦСКА в этом сезоне. Остальные финалисты получат по графическому планшету, билеты на один домашний матч ЦСКА в этом сезоне и клубные сувениры.

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Все фото: страница ЦСКА
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