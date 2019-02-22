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#Зенит #Лига Европы #Краснодар

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

22 февраля 2019, 15:22
  • «Челси» (Англия) – «Динамо К» (Украина)
  • «Айнтрахт Ф» (Германия) – Интер» (Италия)
  • «Динамо Загреб» (Хорватия) – «Бенфика» (Португалия)
  • «Наполи» (Италия) – «Зальцбург» (Австрия)
  • «Валенсия» (Испания) – «Краснодар» (Россия)
  • «Севилья» (Испания) – «Славия» (Чехия)
  • «Арсенал» (Англия) – «Ренн» (Франция)
  • «Зенит» (Россия) – «Вильярреал» (Испания)

Первые матчи состоятся 7 марта, ответные – 14 марта.

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