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Месси перейдет в «Ман Сити». Об этом говорят три разных источника
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Дисклеймер. Эта новость основана на инсайдах. Помните: спортивные инсайды не гарантируют, что событие точно произошло или произойдет. Вероятность оценивается только уровнем доверия к источнику инсайда.
Журналист ESPN Жорже Никола рассказывает: Месси созванивался с Неймаром, сказал ему о трансфере в «Ман Сити» и звал с собой.
Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира (например, этим летом он заранее сказал о трансфере Педро в «Рому» и Бруно Фукса в ЦСКА) рассказывает: переговоры «Ман Сити» и Месси в продвинутой стадии.
Главное издание Франции L’Equipe рассказывает: «ПСЖ» интересовался вероятностью договориться с Месси, но его отец ответил, что Месси уже договорился с «Ман Сити».
- Ни «Барселона», ни сам Месси еще не объявляли об уходе официально. Но про это сказали десяток разных источников, а также бывший капитан клуба и приятель Месси Карлес Пуйоль и президент Каталонии.
- Контракт Месси заканчивается в 2021 году. В нем прописана сумма выкупа за 700 млн евро. Но Месси попробует воспользоваться одним из пунктов о расторжении и уйти сейчас как свободный агент.
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