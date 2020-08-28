Месси перейдет в «Ман Сити». Об этом говорят три разных источника

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Журналист ESPN Жорже Никола рассказывает: Месси созванивался с Неймаром, сказал ему о трансфере в «Ман Сити» и звал с собой.

Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира (например, этим летом он заранее сказал о трансфере Педро в «Рому» и Бруно Фукса в ЦСКА) рассказывает: переговоры «Ман Сити» и Месси в продвинутой стадии.

Главное издание Франции L’Equipe рассказывает: «ПСЖ» интересовался вероятностью договориться с Месси, но его отец ответил, что Месси уже договорился с «Ман Сити».