Джордан Ларссон
РПЛ
Спартак
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Ларссон совершил четыре голевых действия за четыре матча РПЛ
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Джордан Ларссон забил «Локомотиву» на 53-й минуте в матче четвертого тура РПЛ. Со старта сезона он забивает или отдает голевые пасы четыре матча подряд:
⚽️ 1-й тур. Гол против «Сочи».
⚽️ 2-й тур. Гол с пенальти против «Ахмата».
✅ 3-й тур. Голевой пас на Понсе против «Уфы».
⚽️ 4-й тур. Гол против «Локомотива».
Статистика прошлого сезона: 7+4 по системе «гол+пас» за 26 матчей РПЛ.
Комментарии (2)
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23 августа 2020, 20:38
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Кокорин – out!
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23 августа 2020, 21:03
0
Сразу в «Рому»?
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