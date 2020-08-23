Джордан Ларссон
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#Джордан Ларссон #РПЛ #Спартак #Футбол
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Ларссон совершил четыре голевых действия за четыре матча РПЛ

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Джордан Ларссон забил «Локомотиву» на 53-й минуте в матче четвертого тура РПЛ. Со старта сезона он забивает или отдает голевые пасы четыре матча подряд:

⚽️ 1-й тур. Гол против «Сочи».

⚽️ 2-й тур. Гол с пенальти против «Ахмата».

✅ 3-й тур. Голевой пас на Понсе против «Уфы».

⚽️ 4-й тур. Гол против «Локомотива».

Статистика прошлого сезона: 7+4 по системе «гол+пас» за 26 матчей РПЛ.

Матч завершен
Спартак
Москва
Ларссон 53'
Соболев 81'
2:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Серкейра 10'
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Комментарии (2)
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e.genius
23 августа 2020, 20:38

Кокорин – out!

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попкорный слуга
23 августа 2020, 21:03

Сразу в «Рому»?

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