Ларссон совершил четыре голевых действия за четыре матча РПЛ

Джордан Ларссон забил «Локомотиву» на 53-й минуте в матче четвертого тура РПЛ. Со старта сезона он забивает или отдает голевые пасы четыре матча подряд:

⚽️ 1-й тур. Гол против «Сочи».

⚽️ 2-й тур. Гол с пенальти против «Ахмата».

✅ 3-й тур. Голевой пас на Понсе против «Уфы».

⚽️ 4-й тур. Гол против «Локомотива».

Статистика прошлого сезона: 7+4 по системе «гол+пас» за 26 матчей РПЛ.