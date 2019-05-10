Данни вернулся в Санкт-Петербург

В России бывший полузащитник «Зенита» уже навестил команду на базе. Португалец придет на матч питерцев с ЦСКА, поучаствует в фан-променаде в честь чемпионства «Зенита» и примет участие в новом выпуске программы «Z+».

«Я рад, это был хороший сезон. У меня в «Зените» много друзей. Семак как тренер в их числе. Я очень счастлив за них. Они играли хорошо весь сезон, многое сделали, чтобы стать чемпионами», – сказал Данни.

• В «Зените» Данни провел 9 лет. За это время он трижды становился чемпионом России, по два раза брал Кубок и Суперкубок России, становился обладателем Суперкубка УЕФА.

• После «Зенита» Данни выступал за «Славию» и «Маритиму». За эти полтора года он отметился победой в Кубке Чехии.

• Недавно Данни сказал: «Кто-то действительно говорит о «Зените», другие просто пишут: приезжай играть в Россию. Но я могу вернуться, только если клуб этого захочет, одного моего желания недостаточно. Мне нравится ваша лига, хотел бы вообще не покидать ее и продолжать выступать здесь. Но в «Зенит» пришло новое руководство, многое поменялось. А фанатам хочу сказать, что, если бы все зависело только от меня, вернулся бы хоть сейчас».